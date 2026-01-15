Francia despliega militares en Groenlandia ante tensiones y amenazas de EE UU

Groenlandia.- Una quincena de militares franceses se encuentran ya en Groenlandia, adonde han llegado para formar parte de la misión europea que se ha puesto en marcha en respuesta a las amenazas lanzadas por el presidente Donald Trump para que Estados Unidos tome el control de la isla de soberanía danesa.

El embajador francés para los Polos y los Océanos, Olivier Poivre d’Arvor, indicó este jueves en una entrevista a la emisora France Info que «una quincena de soldados» franceses, «especialistas de alta montaña» están en Nuuk, la capital de Groenlandia.

Van a participar a partir de hoy en las maniobras bautizadas ‘Arctic Endurance’ que se van a desarrollar allí y responden a una amenaza estadounidense que calificó de «inédita».