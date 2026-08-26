Florida rescata a 163 niños durante una operación internacional contra abusos y trata

Florida, Estados Unidos. -Las autoridades de Florida rescataron a 163 menores desaparecidos o en riesgo de trata y otros abusos, y arrestaron a tres sospechosos en una masiva operación internacional que se extendió a más de una decena de países, incluidos Colombia, España o México. El operativo 'Escudo Estatal' duró cinco días en los que las autoridades identificaron, localizaron y recuperaron niños de entre 2 meses y 17 años de edad, muchos de los cuales "habían sufrido diversos grados de abuso, negligencia, explotación o exposición a otras actividades delictivas, incluida la trata de personas", informó este martes en un comunicado la oficina del Fiscal General de Florida, James Uthmeier. Además de los 163 niños rescatados en Florida, el comunicado también señaló que la operación se había extendido a otras regiones de Estados Unidos como Alabama, California, Ohio, Nueva York, Carolina del Norte, Puerto Rico y Tennessee.

También se realizaron rescates en Brasil, Canadá, Colombia, Dominica, Finlandia, Ghana, Guatemala, Italia, Jamaica, México, España y Taiwán, aunque la oficina no precisó la cifra. "Los niños rescatados fueron trasladados de forma segura por las fuerzas del orden locales a centros de recuperación designados, donde recibieron apoyo de servicios sociales, profesionales de bienestar infantil, personal médico, defensores de víctimas y otros recursos centrados en la infancia", aclaró la nota. Un total de tres personas fueron arrestadas hasta la fecha, aunque la oficina del Fiscal General de Florida avisó que "se prevén más detenciones en los próximos días".