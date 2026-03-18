Fiscales demócratas piden al Congreso de EE UU una ley que obligue reembolso de aranceles

Nueva York, Estados Unidos.-Una coalición de 17 fiscales demócratas envió este miércoles una carta al Congreso de Estados Unidos pidiendo que apruebe una legislación que obligue al Gobierno del presidente Donald Trump a hacer reembolsos automáticos con intereses a empresas afectadas por los aranceles que el Tribunal Supremo declaró ilegales.

Los fiscales generales recuerdan en la carta que el Supremo declaró ilegales los aranceles el pasado mes, en un caso presentado por una coalición de 11 fiscales liderados por Nueva York.

En su decisión, el alto foro judicial indicó que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.

La misiva está dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; al portavoz republicano en el Senado, John Thune, y a los líderes demócratas, el representante Hakeem Jeffries y el senador Charles Schumer.

En ella, destacan que las empresas y consumidores pagaron unos 166.000 millones en aranceles, lo que resultó en precios más altos que afectaron desproporcionadamente las finanzas de pequeñas empresas y hogares de bajos ingresos.