Familia viaja en busca de pareja mexicana desaparecida tras terremoto en Colombia

Ciudad de México, México.- La incertidumbre crece entre los familiares de los mexicanos Mario Zapata y Brenda Flores, desaparecidos desde el pasado lunes tras el devastador terremoto en Colombia, quienes ante la falta de información oficial siguen las labores de búsqueda mediante transmisiones en directo y publicaciones en redes sociales. Ante la ausencia de datos actualizados por parte de las autoridades consulares, los allegados de Zapata y Flores buscan información por su cuenta mientras preparan el viaje de dos familiares a Pereira, donde se perdió el rastro de la pareja. “Realmente la mayor cantidad de noticias que hemos obtenido ha sido por redes sociales, de gente que está ahí en el sitio que nos va informando si encontraron vida o si están en espera de algún equipo de rescate”, explicó a EFE Mario, hijo de Zapata.

La pareja viajó a Colombia el pasado 6 de agosto y se desplazó por sus propios medios al departamento de Risaralda para pasar unos días de vacaciones. El último contacto con sus hijos ocurrió la mañana del lunes, día del terremoto, mediante un mensaje rutinario enviado a las 7:05 hora local, casi media hora antes del terremoto. Tras horas de angustia, sus familiares lograron confirmar que ambos se hospedaban en el hotel Dibeni, una de las estructuras del centro de Pereira afectadas por el sismo, según imágenes difundidas en redes sociales. Aunque el caso ya fue reportado ante la Embajada de México en Colombia, los familiares aseguran que la información recibida por los canales diplomáticos ha sido insuficiente después de más de tres días sin conocer el paradero de la pareja. Las esperanzas de los allegados permanecen puestas en las labores de los equipos de emergencia, que siguen a distancia mediante emisiones en tiempo real desde la zona afectada. “Vimos un ‘live’ de personas que se acercan al hotel y vimos que ya estaban varios equipos tratando de rescatarlos lo más pronto posible”, relató el joven.