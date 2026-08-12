Gobierno colombiano confirma al menos 239 muertos y 3,755 heridos por el terremoto

Bogotá, Colombia.- Al menos 239 personas perdieron la vida y 3,755 sufrieron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes, según datos divulgados este miércoles por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El potente sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar (oeste), en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, deja además 287 personas desaparecidas hasta el momento y a 24.324 familias afectadas, según datos disponibles 48 horas después del terremoto. El Instituto de Medicinal Legal (IML) de Colombia recibió 202 cuerpos de víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el país, de los cuales ya identificó a 121 para la entrega a sus familiares, informó este miércoles esa institución.

Los cuerpos rescatados son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 121 víctimas, entre las que se encuentran cinco menores de edad", señaló el IML en un comunicado. El terremoto ha causado al menos 240 muertos, según datos de las autoridades regionales o locales, y hay una cifra indeterminada de personas desaparecidas o atrapadas bajo los escombros, principalmente en las ciudades de Cali y Pereira. Pereira, capital del departamento de Risaralda, acumula la mayor cantidad de víctimas identificadas con 69; seguida por Cali, capital de Valle del Cauca, con 25; y Quibdó, capital del Chocó, con 11 cuerpos.