  1. Inicio
  2. · Mundo

Explosión sacude el Upper East Side de Manhattan; se investiga si hay heridos

Al menos un centenar de bomberos combate el incendio en la calle 95 y 2.ª avenida. Se desconocen las causas de la fuerte detonación y si se trataría de algo accidental o planeado

  • 15 de agosto de 2025 a las 10:46

Tegucigalpa, Honduras.- Una potente explosión estremeció este viernes el Upper East Side de Manhattan, en Nueva York, generando una gran columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad.

El estallido ocurrió en la calle 95 con la 2.ª avenida al filo del mediodía y movilizó a cerca de 100 bomberos y personal de emergencias, quienes trabajan en el control del incendio y en rescates en la zona afectada.

El área permanece acordonada mientras continúan las labores de seguridad.

Trump viaja este viernes a la cumbre con Putin en Alaska

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado la causa del hecho que ha generado alarma en la zona.

No se reportan posibles víctimas de momento y tampoco se descarta que la explosión haya sido provocada o accidental.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias