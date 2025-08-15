Explosión sacude el Upper East Side de Manhattan; se investiga si hay heridos

Tegucigalpa, Honduras.- Una potente explosión estremeció este viernes el Upper East Side de Manhattan, en Nueva York, generando una gran columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad.

El estallido ocurrió en la calle 95 con la 2.ª avenida al filo del mediodía y movilizó a cerca de 100 bomberos y personal de emergencias, quienes trabajan en el control del incendio y en rescates en la zona afectada.

El área permanece acordonada mientras continúan las labores de seguridad.