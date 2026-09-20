Expansión empresarial hacia Costa Rica: cómo resuelven los vehículos las compañías que cruzan fronteras

La integración económica centroamericana dejó de ser un discurso de cumbre para convertirse en una realidad cotidiana de los negocios. Empresas hondureñas de logística, tecnología, agroindustria y servicios abren operación en Costa Rica atraídas por su economía de servicios y su estabilidad; compañías ticas hacen el camino inverso buscando el dinamismo manufacturero y la posición logística de Honduras. Y todas, sin excepción, tropiezan más temprano que tarde con la misma pregunta operativa que rara vez figura en el plan de negocios: cómo resolver los vehículos de la nueva operación sin desviar capital ni atención gerencial.

El dilema del kilómetro cero

Abrir plaza en otro país implica una lista conocida: constitución de sociedad, permisos, contratación local, oficinas. Los vehículos parecen un trámite menor hasta que se enfrentan en serio. Comprar flota en el país de destino exige inmovilizar capital justo en la etapa de mayor demanda de inversión, navegar trámites de importación o compra local, matrículas y seguros de una jurisdicción ajena y, el punto que más se subestima, montar desde cero la relación con talleres que la empresa no conoce, a cientos de kilómetros de casa matriz.



La alternativa de administrar esa flota a distancia tampoco funciona: cada avería se convierte en una cadena de llamadas internacionales y cada renovación de placas en un curso acelerado de derecho administrativo extranjero. El costo real no es solo financiero; es el tiempo de una gerencia que debería estar vendiendo y está resolviendo grúas.

La solución que adoptan las empresas con experiencia regional

Por eso las compañías que ya recorrieron el camino resuelven la ecuación de otra manera: contratan la flota como servicio en el país de destino. El esquema, conocido como renting o leasing operativo, entrega vehículos matriculados, asegurados y con mantenimiento incluido desde el primer día, a cambio de una cuota mensual fija. Alternativas como el leasing de vehículos en Costa Rica permiten a una empresa hondureña arrancar su operación tica con la flota rodando en semanas, sin ejecutar una sola compra de activos en el extranjero, con un proveedor local que aporta lo que ninguna casa matriz puede replicar a distancia: red de talleres, asistencia en carretera, gestión de trámites y conocimiento del mercado.

Lo que gana la dirección financiera

Para el CFO, el atractivo del modelo es contable antes que operativo. La flota contratada convierte un gasto de capital incierto, con depreciación, riesgo cambiario sobre activos y una eventual reventa en mercado ajeno, en un gasto operativo fijo y presupuestable. La operación costarricense carga su costo real de movilidad mes a mes, sin distorsionar el balance consolidado ni consumir las líneas de crédito que la expansión necesita para inventario, contratación y desarrollo comercial.



El ejercicio de costo total respalda la decisión. Los análisis de gestión de flotas coinciden en que el precio de compra de un vehículo comercial representa menos de la mitad de su costo real a lo largo de la vida útil: el resto se reparte entre depreciación, mantenimiento creciente, seguros, trámites y días fuera de servicio. En una operación nueva, donde cada dólar de capital compite contra necesidades urgentes, ese diferencial pesa doble.

Velocidad y elasticidad, las otras dos ventajas

El segundo argumento es de calendario. Una flota comprada tarda meses en estar operativa entre pedidos, importación, matrículas y seguros; una flota contratada se entrega lista para trabajar. Para la empresa que acaba de firmar un contrato de distribución en San José o necesita presencia comercial inmediata, esa diferencia de semanas es facturación pura.



La tercera ventaja aparece cuando la operación ya rueda: la elasticidad. Las expansiones rara vez crecen en línea recta; se gana un cliente ancla y hacen falta cinco vehículos más, termina un proyecto y sobran tres. Con flota propia, cada ajuste es una transacción de compraventa; con flota contratada, es una llamada al proveedor. En mercados que la empresa apenas está conociendo, donde proyectar la demanda a cinco años es un acto de fe, esa flexibilidad vale tanto como la cuota.



Hay un cuarto factor, cada vez menos secundario: la transición eléctrica. Costa Rica, con una matriz de generación casi totalmente renovable y ventajas fiscales para la movilidad limpia, es el mercado natural del istmo para operar vehículos híbridos y eléctricos. El esquema de leasing permite incorporarlos sin comprar una tecnología cuyo valor de reventa aún es incierto: el riesgo de obsolescencia queda del lado del proveedor.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El checklist antes de firmar

Para el equipo que evalúa proveedores en el país de destino, la debida diligencia se resume en seis verificaciones: qué incluye exactamente la cuota, con mantenimiento preventivo y correctivo, seguros, llantas y trámites detallados por escrito; el plazo de entrega de las unidades iniciales y de las ampliaciones; la existencia y tiempo de respuesta del vehículo sustituto cuando una unidad queda fuera de servicio; la cobertura territorial de talleres y asistencia fuera de la capital; la flexibilidad contractual para escalar, reducir o terminar anticipadamente; y las referencias verificables de otros clientes corporativos con operación regional. Un proveedor sólido responde las seis preguntas sin rodeos, y esa transparencia inicial suele ser el mejor predictor de la relación operativa que viene.

Una decisión de gestión, no de patrimonio

La lección que dejan las empresas centroamericanas con expansión exitosa cabe en una fórmula simple: el mejor vehículo para una operación internacional no es el que se posee, sino el que trabaja desde el primer día, cuesta lo presupuestado cada mes y se ajusta al tamaño real del negocio. En un corredor comercial que sigue integrándose, con más comercio intrarregional, más nearshoring y más compañías operando en varias jurisdicciones a la vez, resolver bien la movilidad dejó de ser un detalle logístico: es parte de la estrategia de entrada al mercado. Las que lo entienden temprano llegan más rápido, con menos capital en riesgo y con la gerencia enfocada donde genera valor.