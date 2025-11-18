  1. Inicio
  2. · Mundo

Exmandatarios del Grupo IDEA reconocen a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela

La declaración afirma que Venezuela atraviesa una “profunda crisis política, institucional, social y humanitaria” bajo un régimen que ha secuestrado el poder

  • 18 de noviembre de 2025 a las 14:27
Exmandatarios del Grupo IDEA reconocen a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela

La declaración fue titulada “Declaración de Miami sobre el reconocimiento al legítimo presidente de la República de Venezuela y a su vicepresidenta”.

 Foto cortesía: Infobae.

Miami, Estados Unidos.- En una declaración emitida durante el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, celebrado el 12 de noviembre en Miami Dade College, un grupo de exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica reconoció formalmente a Edmundo González Urrutia como el “legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, en virtud de los resultados electorales del 28 de julio de 2024.

La declaración, titulada “Declaración de Miami sobre el reconocimiento al legítimo presidente de la República de Venezuela y a su vicepresidenta”, afirma que Venezuela atraviesa una “profunda crisis política, institucional, social y humanitaria” bajo un régimen que, según el documento, ha “secuestrado el poder” y vulnerado derechos humanos de manera “grave, sistemática y generalizada”.

María Corina Machado: "Estamos en el umbral de una nueva era"

Los firmantes señalaron que el pueblo venezolano expresó su “voluntad soberana” en las elecciones de julio pasado, en las que González habría obtenido el 67,1 % de los votos válidos, frente al 30,4 % del candidato oficialista, de acuerdo con los resultados verificados en 25,575 mesas electorales. Dichas actas, afirman, se encuentran depositadas ante el Consejo Permanente de la OEA.

El documento también reconoce a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, como “líder de la transición democrática y vicepresidenta”, en virtud del mandato que, sostienen, emanó del pueblo venezolano.

Llamados a la comunidad internacional

En su resolución, los exmandatarios exhortan a gobiernos y organizaciones multilaterales a reconocer la legitimidad democrática de González y Machado, y a acompañar una transición “pacífica hacia un gobierno constitucional”.

También exigen al régimen actual el “cese inmediato de la represión” y la liberación de todos los presos políticos, al señalar la comisión de “crímenes de lesa humanidad” y prácticas de “terrorismo de Estado”.

Maduro: un ataque a Venezuela sería el fin político de Trump
Exmandatarios del Grupo IDEA reconocen a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela
Exmandatarios del Grupo IDEA reconocen a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela

Los firmantes aseguraron que la reconstrucción democrática de Venezuela fortalecerá la estabilidad y prosperidad del continente, reafirmando su compromiso con la libertad, la justicia y el restablecimiento del orden constitucional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias