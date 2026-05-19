Evacuados de crucero por hantavirus en EE UU seguirán en cuarentena hasta el 31 de mayo

Austin, Texas.-Las 18 personas que fueron evacuadas a EE.UU., desde las islas Canarias, tras haber viajado en un crucero donde se reportó un brote de hantavirus permanecerán en cuarentena obligatoria hasta el 31 de mayo, señalaron este martes las autoridades sanitarias del país.

Los repatriados, 17 ciudadanos estadounidenses y un británico residente en EE.UU., permanecerán en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, considerado el único centro de cuarentena del país financiado por el Gobierno federal.

"El liderazgo del Gobierno de EE.UU. tomó la decisión de que los pasajeros se queden en Nebraska hasta el 31 de mayo, cuando concluye el periodo de 21 días de vigilancia", señaló en una llamada con reporteros David Fitter, encargado en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de la respuesta al hantavirus.

Dos de los 18 individuos que estuvieron en el crucero MV Hondius habían sido trasladados durante unos días al centro médico de la Universidad Emory en Atlanta (Georgia), pero fueron transportados a Nebraska, junto con los demás pasajeros, al inicio de esta semana.