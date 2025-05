Estudiantes se movilizan contra acuerdo con EE UU y la defensa de la universidad en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá.— Estudiantes, docentes, egresados y administrativos de la estatal Universidad de Panamá (UP) marcharon este martes por las principales calles de la capital panameña en defensa de la autonomía universitaria y la soberanía nacional, tras la firma de un cuestionado acuerdo de seguridad con Estados Unidos.

"La Universidad de Panamá es la institución más importante de la nación panameña y queremos aportar. No somos delincuentes, somos la voz del pueblo panameño, la voz de quienes no tienen voz", afirmó ante los manifestantes el rector de la UP, Eduardo Flores, en relación a las críticas recibidas por parte del presidente panameño, José Raúl Mulino.