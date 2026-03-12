EE UU no está listo para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, dice secretario de Energía

Washington, Estados Unidos.-La Armada de Estados Unidos no está lista aún para escoltar tanqueros a través del estrecho de Ormuz, dijo este jueves el secretario de Energía, Chris Wright, quien prometió que el acompañamiento militar estadounidense por el paso estratégico de petróleo y gas tendrá lugar "pronto", pero no inmediatamente.

"Sucederá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos", afirmó Wright en una entrevista con CNBC.

Wright dijo que es probable que la Armada estadounidense pueda escoltar petroleros, cisternas de gas natural, de helio, fertilizantes o sulfuro (materias primas todas estratégicas para la economía global) a través del estrecho de Ormuz a finales de mes.

Según Wright ahora el foco militar está puesto en destruir las capacidades ofensivas y la industria de defensa iraní, y hasta que eso no ocurra, no podrán pasar a una fase centrada en reabrir militarmente el estrecho de Ormuz.