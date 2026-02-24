Estados Unidos levanta alerta de seguridad para sus ciudadanos tras muerte de "El Mencho"

Washington, Estados Unidos.-La Embajada de Estados Unidos levantó este martes la alerta de seguridad para sus ciudadanos en México, ya que avisó que el transporte público y las actividades comerciales han regresado a la normalidad, tras el operativo militar del domingo en Jalisco (oeste) donde murió el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

En el aviso, dirigido a ciudadanos estadounidenses, las autoridades señalaron que "el transporte público y los negocios continúan regresando a operaciones normales después de un operativo de fuerzas del orden que tuvo lugar el 22 de febrero", y añadieron que los ciudadanos de EE.UU. "ya no son exhortados a resguardarse en sus hogares".

Sin embargo, precisó que el personal del Gobierno estadounidense que se encuentra en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana (Baja California, noroeste) está sujeto a un toque de queda durante las horas nocturnas.

Asimismo, el personal estadounidense en el estado de Jalisco y en Monterrey (Nuevo León, norte) tiene instrucciones de permanecer dentro de las áreas metropolitanas donde se encuentra asignado.

La embajada estadounidense indicó que los vuelos han vuelto a la normalidad en Guadalajara y que varias aerolíneas programaron rutas adicionales este 24 de febrero en Puerto Vallarta, mientras que ambos aeropuertos "son seguros y cuentan con servicios disponibles".

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Respecto a la situación en carreteras, señaló que no existen reportes de cierres viales ordenados por autoridades locales, aunque algunas vías en Jalisco, incluidas rutas entre Guadalajara y Puerto Vallarta, aún no han sido reabiertas completamente.