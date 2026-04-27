Estados Unidos ha impedido el paso por Ormuz de 38 embarcaciones

Estados Unidos.- El Comando Central de Estados Unidos ha impedido el paso por el estrecho de Ormuz de 38 embarcaciones, a petición del presidente Donald Trump que, a pesar del alto el fuego, ordenó mantener el bloqueo naval y en medio de la incertidumbre sobre la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones con Irán.

"Las fuerzas estadounidenses han dirigido a 38 barcos a dar la vuelta o regresar al puerto", indicó este lunes en X el Comando Central, en referencia al bloqueo impuesto por Washington desde el pasado el 13 de abril, que impide a las embarcaciones entrar o salir de aguas iraníes.

Con esta medida, la Casa Blanca pretende aumentar la presión sobre Irán, al acortar sus vías de financiación ya que, según el departamento del Tesoro estadounidense, el bloqueo sobre los puertos iraníes estaría perjudicando al 90 % del comercio marítimo de la República Islámica.