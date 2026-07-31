¿Por qué Trump aparece ahora en monedas, billetes y hasta pasaportes de EE UU?

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves que el próximo 8 de agosto comenzará a expedir pasaportes conmemorativos con la imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

El nuevo diseño, que busca conmemorar el aniversario, incluye en su interior una imagen en la que Trump aparece de pie, con gesto serio, ligeramente inclinado hacia delante y con ambos puños apoyados sobre una mesa.

"Lo pediste y lo entregamos. A partir del 8 de agosto, solicita un pasaporte conmemorativo del 250 aniversario de Estados Unidos en una agencia de pasaportes cerca de ti", expresó el Departamento de Estado en redes sociales.

La iniciativa forma parte de una serie de medidas impulsadas por la Casa Blanca que sitúan a Trump en el centro de las conmemoraciones por el 250 aniversario del país, algo que la oposición demócrata ha criticado por considerar que refleja una actitud megalómana.

El Gobierno también planea emitir monedas con el rostro de Trump y billetes con su firma, mientras que las celebraciones de comienzos de julio por el Día de la Independencia estuvieron marcadas por varios actos del mandatario.