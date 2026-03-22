  1. Inicio
  2. · Mundo

Estados Unidos emite alerta global por riesgos de seguridad en el extranjero

El Departamento de Estado advirtió sobre posibles amenazas contra intereses estadounidenses y llamó a seguir indicaciones de embajadas y consulados

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 20:50
Estados Unidos emite alerta global por riesgos de seguridad en el extranjero

El Departamento de Estado de EE.UU. emitió una alerta global de seguridad este 22 de marzo de 2026.

 Foto: redes sociales

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este domingo una alerta de seguridad a nivel global en la que instó a sus ciudadanos a reforzar las medidas de precaución ante posibles riesgos en el extranjero.

La advertencia, fechada el 22 de marzo de 2026, recomienda a los estadounidenses “ejercer mayor precaución” y mantenerse atentos a las indicaciones emitidas por las embajadas y consulados más cercanos.

“Los estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones contenidas en las alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano”, señala el comunicado oficial.

Gobierno australiano piensa en teletrabajo ante posible escasez de combustible

La notificación abarca distintas regiones del mundo, con énfasis en zonas de conflicto como Medio Oriente, donde persisten tensiones armadas. Según el Departamento de Estado, instalaciones diplomáticas estadounidenses han sido blanco de ataques, incluso fuera de esa región.

Además, advirtió que “grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses de Estados Unidos en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”.

Las autoridades también alertaron sobre posibles afectaciones en los desplazamientos internacionales. “Los cierres periódicos del espacio aéreo pueden causar interrupciones en los viajes”, indicaron.

El gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos revisar las alertas de viaje antes de trasladarse a otros países y mantenerse informados a través de los canales oficiales, con el fin de reducir riesgos.

Israel activa su sistema de defensa ante nueva ola de "misiles lanzados desde Irán"

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias