Estados Unidos emite alerta global por riesgos de seguridad en el extranjero

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este domingo una alerta de seguridad a nivel global en la que instó a sus ciudadanos a reforzar las medidas de precaución ante posibles riesgos en el extranjero.

La advertencia, fechada el 22 de marzo de 2026, recomienda a los estadounidenses “ejercer mayor precaución” y mantenerse atentos a las indicaciones emitidas por las embajadas y consulados más cercanos.

“Los estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones contenidas en las alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano”, señala el comunicado oficial.