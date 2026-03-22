Estados Unidos emite alerta global por riesgos de seguridad en el extranjero

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este domingo una alerta de seguridad a nivel global en la que instó a sus ciudadanos a reforzar las medidas de precaución ante posibles riesgos en el extranjero.
La advertencia, fechada el 22 de marzo de 2026, recomienda a los estadounidenses “ejercer mayor precaución” y mantenerse atentos a las indicaciones emitidas por las embajadas y consulados más cercanos.
“Los estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones contenidas en las alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano”, señala el comunicado oficial.
La notificación abarca distintas regiones del mundo, con énfasis en zonas de conflicto como Medio Oriente, donde persisten tensiones armadas. Según el Departamento de Estado, instalaciones diplomáticas estadounidenses han sido blanco de ataques, incluso fuera de esa región.
Además, advirtió que “grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses de Estados Unidos en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”.
Las autoridades también alertaron sobre posibles afectaciones en los desplazamientos internacionales. “Los cierres periódicos del espacio aéreo pueden causar interrupciones en los viajes”, indicaron.
El gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos revisar las alertas de viaje antes de trasladarse a otros países y mantenerse informados a través de los canales oficiales, con el fin de reducir riesgos.
Worldwide Caution: The Department of State advises Americans worldwide, and especially in the Middle East, to exercise increased caution. Americans abroad should follow the guidance in security alerts issued by the nearest U.S. embassy or consulate. Periodic airspace closures... pic.twitter.com/mX0ULIEzLv— TravelGov (@TravelGov) March 22, 2026