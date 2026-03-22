Israel activa su sistema de defensa ante nueva ola de "misiles lanzados desde Irán"

Tel Aviv, Israel.- El Ejército israelí reportó que sus sistemas de defensa fueron activados para interceptar una nueva ola de ataques "con misiles lanzados desde Irán hacia los territorios del estado de Israel", a través de su cuenta oficial de Telegram.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) enviaron "una orden de precaución directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas", recomendando a la población "que se dirija a un lugar seguro y permanezca allí hasta nuevo aviso".