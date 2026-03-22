  1. Inicio
  2. · Mundo

Israel activa su sistema de defensa ante nueva ola de "misiles lanzados desde Irán"

Las autoridades emitieron alertas a la población para resguardarse, mientras equipos de emergencia atendieron a personas con heridas leves y crisis de ansiedad

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 20:30
Israel activa su sistema de defensa ante nueva ola de misiles lanzados desde Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) enviaron "una orden de precaución directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas".

 Foto: EFE.

Tel Aviv, Israel.- El Ejército israelí reportó que sus sistemas de defensa fueron activados para interceptar una nueva ola de ataques "con misiles lanzados desde Irán hacia los territorios del estado de Israel", a través de su cuenta oficial de Telegram.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) enviaron "una orden de precaución directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas", recomendando a la población "que se dirija a un lugar seguro y permanezca allí hasta nuevo aviso".

Irán amenaza con cerrar "completamente" Ormuz si EE.UU. ataca sus centrales eléctricas

Por su parte, el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) publicó en X que tras los ataques "sus equipos fueron desplegados a las diversas partes donde se informaron incidentes" y que "no se reportaron víctimas".

Sin embargo, paramédicos de MDA dieron asistencia "a un pequeño grupo de ciudadanos que fueron heridos cuando se dirigían hacia los refugios y a aquellos que sufrieron ataques de ansiedad", señaló la publicación.

Israel al borde de la emergencia tras ataque con misiles iraníes

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias