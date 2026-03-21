Israel al borde de la emergencia tras ataque con misiles iraníes que deja destrozos

El misil cayó entre varios edificios residenciales, causando daños severos en al menos tres estructuras y un incendio en uno de los apartamentos. El servicio de emergencias Magen David Adom informó que 75 personas fueron trasladadas a hospitales, incluyendo diez en estado crítico, entre ellos una niña de cuatro años, mientras continuaban las labores de búsqueda de posibles víctimas.