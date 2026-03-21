Israel al borde de la emergencia tras ataque con misiles iraníes que deja destrozos

Al menos 120 personas resultaron heridas, once de ellas en estado grave, tras el impacto de misiles iraníes en el sur de Israel durante la noche del sábado, en una zona donde se ubica la principal instalación nuclear del país, informaron autoridades de emergencia.
Los proyectiles no fueron interceptados por los sistemas de defensa israelíes y cayeron en las localidades de Dimona y Arad, provocando daños estructurales, incendios y escenas de pánico entre la población.
El primer impacto ocurrió alrededor de las 19:00 horas locales, tras la activación de sirenas antiaéreas en áreas cercanas a Beersheba.
Uno de los misiles cayó en Dimona, donde se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, dejando al menos 47 heridos, entre ellos un niño de 10 años en estado grave.
Equipos de emergencia reportaron lesiones por metralla, así como heridas ocasionadas durante evacuaciones hacia refugios. Además, el impacto provocó el colapso de un edificio y un incendio en la zona.
Horas después, nuevas alarmas se activaron y se registró un segundo impacto en Arad, a unos 30 kilómetros de Dimona.
El misil cayó entre varios edificios residenciales, causando daños severos en al menos tres estructuras y un incendio en uno de los apartamentos. El servicio de emergencias Magen David Adom informó que 75 personas fueron trasladadas a hospitales, incluyendo diez en estado crítico, entre ellos una niña de cuatro años, mientras continuaban las labores de búsqueda de posibles víctimas.
El Ejército israelí confirmó que ambos misiles impactaron directamente sin ser interceptados por los sistemas defensivos.
Estos ataques se producen luego de que Irán denunciara un supuesto bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel contra la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. Según la Organización de Energía Atómica de Irán, no se ha detectado fuga de material radiactivo tras ese incidente.
En medio de la escalada, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la ofensiva continuará. “Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro”, afirmó en un comunicado oficial.