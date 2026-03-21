El frío y último viaje de Eithan: su madre trasladó su cuerpecito en una bolsa por Juárez

El rastro de justicia para el pequeño Eithan Daniel, de tan solo 18 meses de edad, comenzó a consolidarse a través de análisis de cámaras de seguridad en Ciudad Juárez, en México. Las autoridades policiales lograron reconstruir el perturbador trayecto que realizó la madre del menor, antes de abandonar el cuerpecito en un terreno despoblado al sur de la ciudad. A continuación las imágenes y detalles del terrible caso.
La mujer identificada como Vianey Esmeralda H. G. fue captada a través de cámaras de seguridad en puntos estratégicos mientras trasladaba el cuerpo inerte del pequeño Eithan en una bolsa negra.
El seguimiento audiovisual permitió a los agentes ubicarla de forma cronológica en instalaciones del transporte público, donde se desplazó con aparente normalidad entre los usuarios de la ciudad fronteriza.
Los registros muestran que la madre utilizó tanto unidades de camiones urbanos como las estaciones del sistema Juárez Bus. En las grabaciones se observa a la mujer cruzando los torniquetes de acceso y permaneciendo en las áreas de espera de las unidades, cargando consigo el bulto donde ocultaba los restos del infante.
Durante el extenso recorrido, la sospechosa realizó varios trasbordos que abarcaron distintos sectores de la urbe. Este movimiento logístico permitió a los investigadores establecer un mapa temporal y geográfico preciso sobre el destino final que tendría el cuerpo de Eithan, localizado finalmente el pasado 10 de marzo.
El último tramo del viaje se concretó cuando la mujer solicitó el servicio de un vehículo por plataforma digital. Según el reporte oficial, esta unidad fue la que finalmente la trasladó hacia la zona conocida como Los Kilómetros, un sector periférico donde el cuerpo fue abandonado en un lote baldío.
Mientras el caso por homicidio avanzaba en lo técnico, los padres del menor vivieron un proceso legal paralelo. Durante la mañana de del sábado 21 de marzo, Vianey Esmeralda H.G. y el padre del niño, Brayan Gabriel S.A., comparecieron ante una Juez de Control por delitos contra la salud, tras ser detenidos previamente con envoltorios de marihuana y cocaína.
En esa audiencia inicial, la juez María Concepción Carrillo Parga consideró que la prisión preventiva por el delito de narcomenudeo era desproporcionada. Por tal motivo, dictó una medida cautelar de firma periódica mensual, otorgándoles una libertad técnica que apenas duraría unos instantes dentro del recinto judicial.
La Fiscalía General del Estado, que ya anticipaba este escenario, mantuvo a sus agentes de la Agencia Estatal de Investigación listos en las salidas de las salas. Aunque la defensa legal argumentaba que no se había ejecutado acción por el asesinato, el Ministerio Público ya tenía integrada la carpeta 6333/2026.
Justo antes de que la pareja pudiera abandonar las instalaciones judiciales, los agentes ejecutaron una nueva orden de aprehensión, esta vez por el delito de homicidio calificado. El breve momento de libertad terminó de inmediato ante la gravedad de las nuevas acusaciones que pesan sobre ambos progenitores.
El hallazgo del menor en el Kilómetro 26 reveló una realidad cruda: el cuerpo de Eithan presentaba múltiples huellas de violencia y golpes. La situación jurídica de los imputados respecto al homicidio se definirá en una próxima audiencia, mientras la comunidad juarense permanece atenta al desarrollo del caso.
La muerte del pequeño Eithan conmocionó a México y otros países del mundo. En redes sociales, los usuarios exigen que caiga todo el peso de la ley contra sus progenitores.