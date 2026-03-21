El frío y último viaje de Eithan: su madre trasladó su cuerpecito en una bolsa por Juárez

El rastro de justicia para el pequeño Eithan Daniel, de tan solo 18 meses de edad, comenzó a consolidarse a través de análisis de cámaras de seguridad en Ciudad Juárez, en México. Las autoridades policiales lograron reconstruir el perturbador trayecto que realizó la madre del menor, antes de abandonar el cuerpecito en un terreno despoblado al sur de la ciudad. A continuación las imágenes y detalles del terrible caso.