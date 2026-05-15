EE UU detiene a exsecretario de Seguridad de Sinaloa vinculado a caso contra Rocha Moya

Washington, Estados Unidos.- Autoridades estadounidenses detuvieron en el estado de Arizona al exsecretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida, señalado por Washington como una pieza importante en la trama para proteger al Cartel de Sinaloa en el caso que implica al el gobernador de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo oficial.

Según el expediente penal hecho público este viernes, Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo y fue trasladado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

En conjunto, estos cargos conllevan una posible pena de cadena perpetua para Mérida, quien ya compareció ante el juzgado el miércoles.