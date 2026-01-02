Estados Unidos deportó a 7,431 migrantes irregulares nicaragüenses en 2025

Diciembre, con 1.372 migrantes nicaragüenses en condición irregular, fue el mes con mayor cantidad de deportados desde EE.UU., seguido de septiembre, con 1.012, de acuerdo con los datos del Departamento de Estado.

Los vuelos con repatriados aterrizaron en el aeropuerto internacional de Managua sin cobertura oficial ni anuncios por parte del Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a que mantienen una retórica "antiimperialista".

Los 7,431 migrantes nicaragüenses llegaron a Managua entre enero y diciembre de 2025 a bordo de 66 vuelos, incluido un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense, indicó el funcionario, que no precisó el número de nicaragüenses deportados en 2024.

Washington, Estados Unidos.-Estados Unidos deportó en 2025 a 7.431 migrantes nicaragüenses que se encontraban en situación migratoria irregular en el país norteamericano, informó este viernes a EFE un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU.

Hasta el 31 de agosto pasado, el acumulado era de 3.613 nicaragüenses repatriados en 30 vuelos.

Entre septiembre y diciembre sumaron 3.818 nuevos deportados en 36 vuelos, para totalizar 7.431 nicaragüenses expulsados de EE.UU. en 66 vuelos.

"Los nicaragüenses deben saber que Estados Unidos está aplicando con firmeza sus leyes migratorias. Si intentas cruzar ilegalmente, serás detenido y serás expulsado", ha advertido la embajada estadounidense en Nicaragua a través de sus redes sociales.

"Los extranjeros ilegales deben regresar voluntariamente a sus país de origen. Informe a sus amigos y familiares: la aplicación 'CBP Home' es la mejor opción para evitar el arresto, la detención y la deportación forzosa y podría ayudarles a tener más posibilidades de regresar a EE.UU de forma legal en el futuro", ha dicho.

El pasado diciembre las autoridades estadounidenses anunciaron que más de 2,5 millones de migrantes en situación irregular habían abandonado Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump al poder el 20 de enero de 2025: más de 605.000 fueron deportados y 1,9 millones se "autodeportaron" de manera voluntaria.

El pasado 2 de junio, Ortega comparó las redadas migratorias que ocurren en Estados Unidos con las persecuciones que hacía la Alemania nazi contra los judíos, y anunció que seguirán recibiendo a los migrantes nicaragüenses que sean deportados de ese país.

"Esto es como las persecuciones que hacían los nazis buscando cómo cazar a los israelitas en los diferentes países europeos que tenían ocupados", declaró Ortega en un acto con militares en Managua, donde acusó a la Administración de Donald Trump de realizar contra los migrantes irregulares "una persecución brutal, inhumana, que no tiene nada de democrática, ni de cristiana, sino que es un comportamiento fascista".

El dirigente sandinista, de 80 años y en el poder desde 2007, expresó entonces su "solidaridad con todos esos hermanos perseguidos" en Estados Unidos, "y en particular con los hermanos nicaragüenses", a los que les retiraron el 'parole', un permiso temporal humanitario estadounidense para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que beneficia a más de medio millón de personas.

Ortega aseguró que ese tipo de migrantes "tienen siempre abiertas las puertas de Nicaragua", y reconoció que habían estado recibiendo vuelos con migrantes nicaragüenses procedentes de Estados Unidos.