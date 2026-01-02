Investigan muerte de pareja canadiense encontrada sin vida en República Dominicana

Alain Noël y Christine Sauvé fueron hallados muertos en su casa de vacaciones en República Dominicana. Esto se sabe sobre su muerte.
Los cadáveres de Alain Noël (56) y Christine Sauvé (55) fueron descubiertos el 26 de diciembre de 2025 por su hijo dentro de su residencia en el complejo El Indio Village, en Villa Riva.
Según informes de familiares, Christine había experimentado mareos y se desmayó días antes de su muerte, motivo por el cual visitó un hospital el 25 de diciembre, aunque fue dada de alta poco después.
El propio Alain también había manifestado sentirse algo indispuesto, pero la pareja apareció estable y animada durante una videollamada con familiares el día de Navidad, lo que sorprendió a sus seres queridos.
“Es inimaginable, dos personas que mueren al mismo tiempo”, dijo Patricia Sauvé, sobrina de Christine, al destacar la incredulidad y el desconcierto de la familia ante el fallecimiento simultáneo.
La pareja, descrita como feliz y unida, tenía planes de retirarse en la República Dominicana, donde habían adquirido la propiedad en la que fueron hallados sin vida.
Gilles Sauvé Jr., hermano de Christine, viajó al país caribeño para comenzar a gestionar los asuntos pendientes, aunque enfrentó burocracia lenta debido a la temporada festiva y al cierre de instituciones.
Las autoridades dominicanas trasladaron los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Santo Domingo, donde se realizarán las autopsias correspondientes para determinar la causa de las muertes.
Asuntos Globales Canadá confirmó oficialmente las muertes y señaló que la embajada brinda asistencia consular a la familia, aunque por razones de privacidad no se han revelado detalles adicionales.
La familia enfrenta ahora el difícil proceso de obtener los certificados de defunción y gestionar la repatriación de los restos, mientras esperan que las investigaciones arrojen más luz sobre lo ocurrido.