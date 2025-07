Estados Unidos celebra su independencia en medio del temor de los migrantes

"Mi hijo me pregunta cómo vamos a celebrar el 4 de julio, pero yo le digo que no podemos hacer nada. Están diciendo que la migra estará por todos los parques", cuenta a EFE Lennimar Rivas , una madre venezolana de tres hijos estadounidenses.

"Yo pensé que me iban a arrestar. Se están llevando a todos, y sé que aunque tenga documentos me pueden llevar", relata a EFE la madre soltera de tres hijos, quien comenta que padece de enfermedades crónicas.

Las redadas, además, han generado ventas bajas para la familia que vive de las ganancias de este negocio. "La gente no quiere venir a comprar", dice la mujer, quien explica que tras el incidente de ICE obtuvo tan solo 20 dólares en un día.

El influenciador Alex Murillo, conocido como Tío Joker, expuso esta historia en redes sociales y organizó el evento que se celebra este viernes para poder ayudar a la familia, que gracias a la publicación ha levantado las ventas de su producto.

"Es el momento de estar unidos", dice Murillo a EFE, quien advierte que la organización comunitaria es esencial para enfrentar las políticas de Trump.

El panorama para Rivas no es tan alentador, al sumarle a la pérdida de su permiso de trabajo, el hecho de sufrir el síndrome de Guillain-Barré y diabetes tipo 1, enfermedades crónicas que necesitan un tratamiento que, de ser devuelta a su país, no podría costear.

"Si me llevan, siento que me voy a morir porque no voy a poder estar sin mis hijos, ellos me han mantenido viva peleando por todas las cosas por las que pasé", ahonda la inmigrante.

El último recurso de Rivas es una campaña en GoFundMe (https://gofund.me/ebf54c77) para poder pagar una asesoría migratoria y emprender una batalla para quedarse en Estados Unidos junto a sus hijos.