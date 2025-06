Esposa de Uribe Turbay agradece a Colombia su apoyo mientras sigue crítico en el hospital

"No se llama dolor, no se llama horror, no se llama tristeza. No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió", expresó.

La seguridad en la zona del centro hospitalario ha sido reforzada al máximo. Uniformados de la Policía Nacional, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios y soldados de la Policía Militar vigilan de forma permanente el perímetro del centro médico, considerado uno de los más prestigiosos del país.

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, continúa en "estado crítico" aunque "estable", según el último parte médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá.