Colombia elegirá presidente este domingo entre dos inéditas alternativas de cambio

“Los colombianos nunca se habían enfrentado a esto, no ir hacia donde el entusiasmo les señala sino hacia aquel que les hará menos daño”, señala Michael Shifter, del Diálogo Interamericano.

“Voy a reducir el tamaño del Estado, a acabar la corrupción y reemplazar por funcionarios eficientes y no corruptos a aquellos que han puesto en gobiernos anteriores y que están marcados por la incapacidad y la ineficiencia”, señala.

“El país necesita justicia social para poder construirse en paz (...) es decir menos pobreza, menos hambre, menos desigualad, más derechos. Si no hace eso la violencia se profundiza”, sostiene Petro.

Ante el espectacular giro, crecen las dudas y los miedos. Sectores poderosos y de las Fuerzas Armadas resisten a Petro por su pasado en la lucha armada y su ambicioso proyecto de reformas que, temen, afecte a la propiedad privada y conduzca al país hacia un socialismo fallido.

Si vence, los militares deberán jurar lealtad a un exguerrillero en un país traumatizado por un conflicto de seis décadas con los rebeldes de ultraizquierda.

LE PUEDE INTERESAR: Hernández, el outsider millonario que abofeteó a la política en Colombia

También tiene una “personalidad que muchos asocian con intransigencia, terquedad y con un ego que limita el diálogo”, sostiene la politóloga de la Universidad Javeriana Patricia Muñoz.

Con Hernández reina la incertidumbre. El magnate que promete erradicar la corrupción está llamado a juicio por irregularidades en un contrato firmado en su época de alcalde que podría impedirle gobernar. Es un político lenguaraz, que se desdice con frecuencia y ha hecho comentarios sexistas.

Tiene “poco conocimiento del Estado (...) ¿Cómo va a gobernar cuando su discurso ha sido en contra de los congresistas y de la clase política?”, plantea la académica.

Así, los colombianos elegirán entre dos inéditas alternativas de cambio. “En realidad me siento muy desconcertada, triste y decepcionada de este país. Las dos opciones como presidentes no me gustan, absolutamente no”, señala Camila Araque, abogada de 29 años.