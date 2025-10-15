El Salvador ha incautado 73 toneladas de droga durante la gestión de Bukele, dice Gobierno

San Salvador, El Salvador.-Un total de 73,8 toneladas de droga han sido incautadas en El Salvador durante la gestión del presidente Nayib Bukele, con un valor económico de 1.736,5 millones de dólares, dijo este miércoles el Gabinete de Seguridad del Gobierno salvadoreño en un comunicado compartido a la prensa.

Dicho gabinete, que no especificó el tipo de droga que ha sido decomisada, destacó que entre el 2024 y lo que va del 2025 se han incautado 39 toneladas de droga, valoradas en 977 millones de dólares.

Recientemente, la Marina Nacional de El Salvador interceptó en aguas del Pacífico una embarcación conducida por tres ecuatorianos que trasladaban 1.795 kilogramos de cocaína avaluados por 44,8 millones de dólares (unos 38,2 millones de euros), así lo informó en un mensaje en X el presidente Bukele.