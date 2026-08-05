Ejército de EEUU lanza alianza con 18 países de América para combatir crimen organizado

Miami, Estados Unidos.- El Ejército estadounidense lanzó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental con los 18 países que integran su Coalición Contra los Cárteles de las Américas, lo que será una "transición" de la Operación Lanza del Sur, en la que bombardeaba supuestas lanchas del narcotráfico.

El Comando Sur del Ejército (Southcom), con sede en Miami, anunció en un comunicado que la alianza busca "incrementar la efectividad operacional contra las amenazas que socavan la seguridad regional e impactan a Estados Unidos" y sus aliados, además de "fortalecer" la respuesta a emergencias y crisis humanitarias.

El general Francis Donovan, comandante de Southcom, declaró que el nuevo grupo de trabajo será "el brazo ejecutor" del Comando Sur "para enfrentar las amenazas en todo el hemisferio".

"Esta sede reúne capacidades militares a la medida y alianzas de confianza para incrementar la fricción sistémica total, el ritmo operacional, ejercer una presión sostenida sobre las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad de Estados Unidos y de nuestros socios", expuso Donovan.