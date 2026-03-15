Ejército colombiano captura a cabecilla de disidencias de las FARC y rescata a menor

Bogotá, Colombia.- El Ejército colombiano capturó a un cabecilla de una de las disidencias de las FARC y rescató a un menor de edad reclutado por ese grupo armado en una operación en el departamento de Caquetá (sur), informó este domingo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

La acción se llevó a cabo en el caserío de Remolinos del Orteguaza, en zona rural de Florencia, capital departamental, donde tropas del Ejército "lograron la recuperación de un menor de edad y la captura de un cabecilla de los grupos criminales de alias 'Calarcá'", señaló el ministro en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Alias 'Calarcá', cuyo nombre de pila es Alexander Díaz Mendoza, es uno de los jefes de las disidencias de las FARC que integran el llamado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las principales facciones surgidas tras la desmovilización de esa guerrilla y que actualmente mantiene diálogos de paz con el Gobierno colombiano.