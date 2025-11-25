Expresidente Duque alerta a Petro: Acusar a EE UU de conspirar "solo favorece a criminales"

"Llama la atención que se acuse a un aliado incondicional de 'conspirar' para debilitar su apoyo a Colombia, lo cual solo favorece a los criminales", escribió Duque en X.

Bogotá, Colombia.- El expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022) afirmó este martes que el deterioro de las relaciones con Estados Unidos "solo favorece a los criminales", después de que el actual mandatario, Gustavo Petro , atribuyera a la CIA una revelación periodística —que él considera falsa— sobre supuestas infiltraciones de las disidencias de las FARC en organismos de seguridad.

El exmandatario, uno de los principales opositores de Petro, aseguró que los colombianos "no permitirán que 200 años de amistad y cooperación con los EE.UU. sean arruinados por la influencia de (presidente venezolano, Nicolás) Maduro y los grupos narcoterroristas".

"Los EE.UU. han sido aliados históricos y confiables de las autoridades colombianas. Su apoyo en inteligencia ha sido fundamental para defender nuestro Estado de Derecho y luchar contra amenazas a nuestra seguridad, incluyendo riesgos de infiltración criminal", agregó.

Sus declaraciones se producen un día después de que Petro atribuyera a la CIA unas informaciones divulgadas el domingo por Noticias Caracol que desataron un nuevo escándalo en su Gobierno al revelar que un general del Ejército y un alto funcionario del servicio de inteligencia tendrían vínculos con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una disidencia de las FARC comandada por Alexander Díaz, alias Calarcá.

Según la investigación periodística, se trata del jefe del Comando de Personal del Ejército, el general Juan Miguel Huertas —cercano al presidente—, y de Wilmar Mejía, quien hoy es funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Petro afirmó ayer que Noticias Caracol cometió varios "errores" al publicar esa información y deslizó que "la fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo con los intereses del gobierno de su país en todo el mundo".