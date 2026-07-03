EE.UU. exige a Ortega la liberación de allegados al líder indígena Brooklyn Rivera

Washington, Estados Unidos.- Estados Unidos exigió al Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que tildó de "dictadura", la liberación "inmediata e incondicional" de ocho allegados al líder indígena miskito Brooklyn Rivera, que falleció el 30 de mayo pasado bajo custodia del Estado nicaragüense. "La dictadura debe liberar a estas ocho personas restantes de forma inmediata e incondicional", demandó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta en X. Washington recordó que "la dictadura Murillo-Ortega permitió" que Rivera, exdiputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) y presidente del partido Yatama, "muriera bajo su custodia" tras permanecer en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023."Y continua deteniendo a ocho personas simplemente por pedir que sus restos (de Rivera) fueran devueltos a su familia y a su comunidad.

El duelo no es un delito. Exigir dignidad para los fallecidos no es un delito", reprochó esa oficina adscrita al Departamento de Estado en el mensaje compartido por la Embajada estadounidense en Managua en sus redes sociales.Rivera, de 73 años, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), era una de las voces más influyentes de la Costa Caribe. Fue arrestado el 29 de septiembre de 2023, y murió el 30 de mayo pasado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, a donde había ingresado el pasado 7 de marzo por complicaciones respiratorias. Expertos de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias denunciaron que ocho familiares o allegados del líder indígena miskito habían sido víctimas de desaparición forzada cuando acudieron a reclamar sus restos.