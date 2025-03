Eclipse solar del 29 de marzo: ¿Dónde ver la transmisión gratis y en vivo?

Tegucigalpa, Honduras.- Uno de los momentos más asombrosos en los que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, creando un espectáculo impresionante, ocurrirá este 29 de marzo. Sin embargo, no todo el mundo podrá presenciar este fenómeno de manera directa.

Para quienes no puedan verlo en vivo, es importante recordar que los eclipses solares no ocurren con frecuencia, ya que la órbita de la Luna no está perfectamente alineada con la del Sol y la Tierra.

A diferencia de un eclipse lunar, el evento del 29 de marzo no podrá ser observado sin protección, ya que la radiación solar será tan intensa que podría causar daño ocular irreversible.

La buena noticia es que, al verlo a través de una pantalla, no hay ningún riesgo. El HERALDO te detalla dónde seguir la transmisión en vivo.