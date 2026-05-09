Dos soldados y cuatro miembros de Clan del Golfo mueren en combate en noroeste de Colombia

Bogotá, Colombia.- Dos soldados del Ejército colombiano y cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, murieron en combates en el municipio de Urrao, en el departamento de Antioquia (noroeste), informaron este sábado fuentes castrenses. Durante el combate se incautaron tres fusiles, 11 proveedores, más de 400 cartuchos de diferentes calibres, material de intendencia, equipos de comunicación y explosivos que estaban en poder de los criminales.

"Con este resultado operacional se logra afectar de manera contundente la capacidad criminal de esta estructura responsable de acciones terroristas que venían afectando la seguridad y tranquilidad de las comunidades del suroeste antioqueño", señaló el Ejército en un comunicado. Según el Ejército, los combates con el Clan del Golfo, banda de origen paramilitar, dejan un total de siete miembros de ese grupo muertos en las últimas semanas en esa región. Además de los dos soldados muertos, otros dos resultaron heridos y fueron trasladados a Medellín para recibir atención médica, mientras que dos civiles que también sufrieron heridas fueron ingresados en el hospital de Urrao. El Clan del Golfo es el mayor grupo criminal del país, con casi 9.000 integrantes, y está dedicado principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.