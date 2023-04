Dos personas siguen desaparecidas tras derrumbe de edificio en Marsella

Sin embargo, para los vecinos del número 15, cuyo edificio se derrumbó parcialmente, no será así.

Una de las hipótesis sería una fuga de gas, declararon las autoridades, pero todavía no se llegó a una conclusión.

Algunos habitantes pudieron acceder durante unos minutos a sus hogares el lunes para recuperar sus efectos personales y documentos importantes.

“Siempre se te olvida algo”, admitieron algunos de los vecinos a la AFP.

“Lo peor es no saber cuánto durará. Lo que más me angustia es no saber dónde viviré, si tengo que encontrar un nuevo apartamento”, dijo Alhil Villalba, de 33 años.