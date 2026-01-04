  1. Inicio
Chavistas exigen a Trump la liberación de Maduro y su esposa: "¡Los queremos de vuelta!"

'El imperio los secuestró' y '¡Los queremos de vuelta!', eran parte de las palabras que gritaban los chavistas en las calles de Caracas, Venezuela

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 19:46
Cientos de simpatizantes del chavismo se movilizaron este domingo en Caracas para exigir al presidente de EE.UU., Donald Trump, la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

 Foto: Agencia EFE
La captura ocurrió la madrugada del sábado, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

 Foto: Agencia EFE
'El imperio los secuestró. ¡Los queremos de vuelta!', se leía en varias imágenes de Maduro, algunas junto a Flores, que portaban los asistentes.

 Foto: Agencia EFE
Con estas fotos, también del fallecido mandatario Hugo Chávez, banderas del país, camisetas y gorras alusivas al chavismo, los manifestantes marcharon por varias cuadras de una de las principales avenidas de la capital, la Urdaneta.

 Foto: Agencia EFE
El recorrido culminó cerca de la oficina de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a quien el Tribunal Supremo ordenó el sábado asumir como mandataria encargada.

 Foto: Agencia EFE
En la movilización se encontraban también varios ministros, diputados y otras autoridades, entre ellas la titular de Salud, Magaly Gutiérrez, quien, en declaraciones a EFE, acusó a la Administración de Trump de "secuestrar" a Maduro.

 Foto: Agencia EFE
"Esta movilización es para el rescate de nuestros secuestrados, el pueblo movilizado es el único que puede ejercer la presión real para que nuestro presidente y nuestra primera combatiente sean liberados", aseguró.

 Foto: Agencia EFE
La ministra denunció que EE.UU. ha "bombardeado instalaciones de salud", entre ellas, almacenes con insumos en el estado costero de La Guaira, cercano a Caracas.

 Foto: Agencia EFE
Además, aseguró que el oficialismo estará en "movilización permanente" hasta que Maduro y Flores, a quienes consideró "secuestrados", estén de vuelta en el país y el líder chavista "gobernando junto a su pueblo".

 Foto: Agencia EFE
Maduro y Flores comparecerán el lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE.UU., confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

 Foto: Agencia EFE
