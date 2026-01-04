Chavistas exigen a Trump la liberación de Maduro y su esposa: "¡Los queremos de vuelta!"

Cientos de simpatizantes del chavismo se movilizaron este domingo en Caracas para exigir al presidente de EE.UU., Donald Trump, la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.
La captura ocurrió la madrugada del sábado, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.
'El imperio los secuestró. ¡Los queremos de vuelta!', se leía en varias imágenes de Maduro, algunas junto a Flores, que portaban los asistentes.
Con estas fotos, también del fallecido mandatario Hugo Chávez, banderas del país, camisetas y gorras alusivas al chavismo, los manifestantes marcharon por varias cuadras de una de las principales avenidas de la capital, la Urdaneta.
El recorrido culminó cerca de la oficina de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a quien el Tribunal Supremo ordenó el sábado asumir como mandataria encargada.
En la movilización se encontraban también varios ministros, diputados y otras autoridades, entre ellas la titular de Salud, Magaly Gutiérrez, quien, en declaraciones a EFE, acusó a la Administración de Trump de "secuestrar" a Maduro.
"Esta movilización es para el rescate de nuestros secuestrados, el pueblo movilizado es el único que puede ejercer la presión real para que nuestro presidente y nuestra primera combatiente sean liberados", aseguró.
La ministra denunció que EE.UU. ha "bombardeado instalaciones de salud", entre ellas, almacenes con insumos en el estado costero de La Guaira, cercano a Caracas.
Además, aseguró que el oficialismo estará en "movilización permanente" hasta que Maduro y Flores, a quienes consideró "secuestrados", estén de vuelta en el país y el líder chavista "gobernando junto a su pueblo".
Maduro y Flores comparecerán el lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE.UU., confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.