Al menos dos muertos en Cuba tras lluvias provocadas por huracán Imelda

La Habana, Cuba.- Al menos dos personas fallecieron a causa de las fuertes lluvias provocadas por el huracán Imelda en la región este de Cuba, que han dejado miles de desplazados, inundaciones, deslaves, desbordamiento de ríos y áreas incomunicadas. El primer ministro, Manuel Marrero, lamentó "el fallecimiento de dos personas" en un mensaje en redes sociales. El jefe del Gobierno insular pidió "al pueblo mantenerse informado y sumarse a la recuperación en cuanto sea posible". Las provincias más afectadas son Santiago de Cuba -segunda en importancia- y Guantánamo.

Medios estatales también dieron cuenta este lunes de la muerte de un hombre de 60 años en Santiago de Cuba (este) al desplomarse su vivienda a causa de las precipitaciones y un corrimiento de tierras. Aún no han trascendido más datos sobre el segundo fallecido. En Santiago -donde durante 24 horas se acumularon 250 milímetros de lluvia- las inundaciones y los deslizamientos de tierra incomunicaron a 17 comunidades en las que residen más de 24.000 personas, de acuerdo con el periódico oficial Granma. Entre los daños materiales destacan seis viviendas derrumbadas en Guantánamo y los 22 circuitos eléctricos dañados por la caída de postes, impactos de rocas y deslizamientos de tierras. Ante la previsión de que se mantengan las lluvias aún este lunes, Santiago de Cuba y Guantánamo han suspendido las clases "hasta nuevo aviso" en todos los niveles educativos.