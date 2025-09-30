Al menos dos muertos en Cuba tras lluvias provocadas por huracán Imelda

La Habana, Cuba.- Al menos dos personas fallecieron a causa de las fuertes lluvias provocadas por el huracán Imelda en la región este de Cuba, que han dejado miles de desplazados, inundaciones, deslaves, desbordamiento de ríos y áreas incomunicadas.
El primer ministro, Manuel Marrero, lamentó "el fallecimiento de dos personas" en un mensaje en redes sociales. El jefe del Gobierno insular pidió "al pueblo mantenerse informado y sumarse a la recuperación en cuanto sea posible".
Las provincias más afectadas son Santiago de Cuba -segunda en importancia- y Guantánamo.
Medios estatales también dieron cuenta este lunes de la muerte de un hombre de 60 años en Santiago de Cuba (este) al desplomarse su vivienda a causa de las precipitaciones y un corrimiento de tierras. Aún no han trascendido más datos sobre el segundo fallecido.
En Santiago -donde durante 24 horas se acumularon 250 milímetros de lluvia- las inundaciones y los deslizamientos de tierra incomunicaron a 17 comunidades en las que residen más de 24.000 personas, de acuerdo con el periódico oficial Granma.
Entre los daños materiales destacan seis viviendas derrumbadas en Guantánamo y los 22 circuitos eléctricos dañados por la caída de postes, impactos de rocas y deslizamientos de tierras.
Ante la previsión de que se mantengan las lluvias aún este lunes, Santiago de Cuba y Guantánamo han suspendido las clases "hasta nuevo aviso" en todos los niveles educativos.
Las precipitaciones provocaron que el acceso por vía férrea a Santiago de Cuba esté cortado. "La crecida del río Cacón se llevó el balastro en el tramo entre los kilómetros 833,5 y 834 de la doble vía que da acceso a la capital santiaguera, dejándola inoperante", alertó Granma.
En la vecina provincia Guantánamo, más de 18.000 personas se encuentran evacuadas, la mayoría de ellas en casas de familiares y vecinos, y una de sus localidades más afectadas Hatibonico- ha quedado anegada y aislada al desbordarse dos ríos.