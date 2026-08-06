Dos astronautas de la NASA inician caminata para preparar nuevos paneles solares en la EEI

Miami, Estados Unidos.-Los astronautas de la agencia estadounidense NASA Jessica Meir y Anil Menon abandonaron este jueves la Estación Espacial Internacional (EEI) para realizar una caminata de unas seis horas y media de duración en la que prepararán la futura instalación de paneles solares desplegables.

Meir y Menon salieron alrededor de las 08:35 hora del este de Estados Unidos (12:35 GMT), cargados con el material necesario para el ensamblaje de los paneles, según la retransmisión oficial de la NASA.

La llegada de los paneles solares está prevista para finales de 2026 y proporcionarán energía adicional para respaldar las operaciones críticas de la estación, incluida su desorbitación segura y controlada.

Esta es la sexta caminata espacial de Meir, que el pasado marzo instaló un soporte similar en una salida al exterior de la estación espacial, y la primera de Menon, quien apenas lleva 22 días en el espacio.KG31629434