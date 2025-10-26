Trump y Xi Jinping buscan sellar trato que permita operar TikTok legalmente en EE UU

Estados Unidos.- Los presidentes de EE UU, Donald Trump, y China, Xi Jinping, buscarán "consumar" el acuerdo para que TikTok funcione legalmente en territorio estadounidense, cerrado entre Washington y la matriz de la popular plataforma de vídeos, la china ByteDance, dijo este domingo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Trump y Xi tienen previsto reunirse en Corea del Sur el próximo 30 de octubre, durante la última parada de la gira asiática del republicano, cara a cara que brinda una oportunidad para que ambas potencias rebajen las tensiones tras el desacuerdo por el anuncio de restricciones de Pekín a la venta de sus tierras raras.

"Hemos llegado a un acuerdo definitivo sobre TikTok. Firmamos uno en Madrid, y creo que a partir de hoy todos los detalles están resueltos, y será responsabilidad de los dos líderes consumar la transacción el jueves en Corea", especificó Bessent a la cadena CBS, tras "exitosas" conversaciones comerciales en Malasia con sus pares chinos.