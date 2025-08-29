Donald Trump quita protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden que revoca la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris, después de que su predecesor, Joe Biden, extendiera la protección un año más de lo habitual.

El memorando, que se dio a conocer hoy, ordena "descontinuar cualquier tiempo de procedimiento de seguridad anteriormente autorizados por Memorando Ejecutivo más allá de lo que es requerido por la ley" desde el 1 de septiembre a Kamala Harris, rival de Trump en las elecciones presidenciales del pasado año.

Por ley, los vicepresidentes estadounidenses tienen derecho a seis meses de protección del Servicio Secreto desde el día que dejan de ejercer sus funciones, un período que en el caso de Harris culminó el pasado 21 de julio.