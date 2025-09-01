  1. Inicio
Trump pide a laboratorios para mostrar tasas de efectividad de vacunas contra covid-19

El gobierno estadounidense aprobó la semana pasada una nueva tanda de vacunas anticovid, que establece que estas estarán limitadas a la población de “alto riesgo”

  • 01 de septiembre de 2025 a las 16:49
El presidente llamó a las compañías a mostrar públicamente los resultados de sus medicamentos contra la enfermedad que paralizó el planeta en 2020.

 Foto: EFE

Miami, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este lunes a las farmacéuticas a publicar la tasa de éxito de sus vacunas contra la covid-19 en medio de la crisis del Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), cuya directora fue despedida por su oposición al secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.

"Es fundamental que las farmacéuticas justifiquen el éxito de sus diversos medicamentos contra la covid-19. Muchos creen que son un milagro que salvó millones de vidas. ¡Otros no están de acuerdo! Con los CDC destrozados por esta pregunta, quiero la respuesta, y la quiero YA", dijo Trump en un mensaje en la red Truth Social.

El presidente llamó a las compañías a mostrar públicamente los resultados de sus medicamentos contra la enfermedad que paralizó el planeta en 2020, un asunto que precisó que ha generado diferencias en el seno de los CDC.

El mensaje de Trump se produce una semana después de que su Gobierno despidiera a la directora de esa agencia gubernamental, Susan Monarez, y nombrara como director interino a Jim O'Neill, un funcionario de alto rango cercano a Kennedy Jr.

Monarez denunció haber sido despedida por oponerse a solicitudes del secretario de Salud, un reconocido antivacunas que ha puesto en duda otras teorías científicas como la crisis climática.

El Gobierno también aprobó la semana pasada una nueva tanda de vacunas anticovid por parte del regulador estadounidense, que establece que estas estarán limitadas a la población de "alto riesgo" previa consulta médica y que ha retirado la autorización para su uso de emergencia.

