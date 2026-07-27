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Trump frena bombardeos contra Irán para negociar, pero exige avances rápidos

El mandatario estadounidense advirtió que la tregua será breve y que reanudará las acciones militares si el diálogo no arroja resultados rápidos

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 14:14
Trump frena bombardeos contra Irán para negociar, pero exige avances rápidos

Donald Trump detiene los bombardeos a Irán para negociar un acuerdo de paz.

 Foto: EFE

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.

"Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes", declaró el mandatario al diario digital Axios.

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Al ser preguntado sobre cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a la diplomacia, Trump respondió: "No mucho tiempo. O avanzan rápido o no avanzan".

El mandatario explicó que decidió el pasado viernes frenar los ataques contra la República Islámica porque se lo pidieron sus aliados en Oriente Medio que están mediando en el conflicto.

"Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: 'No dispares'", explicó.

Las declaraciones del mandatario se producen antes de reunirse este martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien estará en Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

"Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido", dijo.

El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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