Trump firma ley que prohíbe difundir contenido sexual generada con IA

Melania celebró que la ley representa "una victoria que ayudará a los padres y a las familias a proteger a sus hijos de la explotación en Internet".

La Ley de Retirada de Contenidos (Take It Down Act), impulsada por el senador republicano Ted Cruz y la demócrata Amy Klobuchar, fue aprobada en abril por el Congreso con una amplio respaldo de ambos partidos.