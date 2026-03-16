Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

Washington, EE UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla. "Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella", dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

El mandatario repitió que su administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas y describió a la isla cómo "una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada". "Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa", dijo el republicano, quien presumió de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos. El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.