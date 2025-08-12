Documentos revelan abuso de poder en caso de latina acusada de asesinato después de aborto

Los Ángeles, Estados Unidos.-Los abogados de una mujer hispana, arrestada y acusada de asesinato por un presunto aborto autoinducido en Texas, entregaron este martes a un tribunal documentos que probaron “un grave abuso de poder” por parte de funcionarios texanos que presentaron los cargos y publicitaron el caso. Lizelle González fue detenida bajo fianza de medio millón de dólares y acusada de "asesinato" por haber supuestamente "causado la muerte de una persona mediante el aborto autoinducido" en 2022. La hispana pasó cerca de tres días encarcelada antes de que el fiscal del condado Starr, Gocha Ramírez, retirara los cargos. En febrero del año pasado, González presentó una demanda contra el condado de Starr, el fiscal Ramírez y la fiscal asistente Alexandria Lynn Barrera, entre otros funcionarios, que pidieron que se desestimara el caso bajo el argumento de que sus cargos les otorgaban inmunidad.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas que representa a la mujer, junto al bufete de abogados Garza Martínez, revelaron "un esfuerzo coordinado" entre la Oficina del Sheriff del Condado de Starr y la Fiscalía para violar los derechos de González y expone la mala conducta de funcionarios gubernamentales. Ramírez declaró bajo juramento que, cuando su oficina presentó el caso a principios de 2022, desconocía la sección de la ley estatal que prohíbe acusar de homicidio a una mujer por interrumpir su propio embarazo, según información citada por el Houston Chronicle. No fue hasta que un colega le envió el fragmento del código penal que Ramírez detectó el problema y solicitó la desestimación del caso. "Estos funcionarios abusaron de su poder y violaron intencionalmente los derechos fundamentales de la Sra. González. Su desprecio desmedido por el estado de derecho y su errónea creencia en su propia invencibilidad constituyen una desviación alarmante del propósito de la oficina: buscar justicia", declaró en un comunicado Cecilia Garza, abogada de la hispana. La mujer, cuyo apellido era Herrera en el momento de su arresto, acudió a la sala de emergencias en enero de 2022, después de usar misoprostol para "supuestamente inducir un aborto" cuando tenía 19 semanas de embarazo.