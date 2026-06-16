Diputados paraguayos elevan de 8 a 10 años la pena máxima de cárcel para adolescentes

Asunción, Paraguay.-La Cámara de Diputados de Paraguay elevó este martes de ocho a máximo 15 años la pena de cárcel para los adolescentes que cometan hechos punibles calificados como crímenes, informó el órgano legislativo.

En un comunicado, la Cámara Baja indicó que los legisladores aprobaron por mayoría modificar el artículo 207 del Código de la Niñez y de la Adolescencia vigente para endurecer la sanción a adolescentes a partir de los 14 años que infrinjan la ley penal.

El proyecto de ley fue remitido al Ejecutivo del presidente paraguayo, Santiago Peña, para su promulgación o veto.

Los diputados respaldaron una primera versión aprobada por la Cámara Baja, y rechazaron las modificaciones planteadas por el Senado que avaló elevar hasta los 15 años la pena de cárcel para adolescentes infractores, señaló la nota oficial.

En la exposición de motivos del proyecto se menciona que "si bien son fundamentales las políticas de prevención y reinserción, existe una percepción ciudadana de desproporción entre la gravedad de ciertos delitos y las sanciones actualmente previstas", según la comunicación.

Durante el debate en la Cámara Baja, la presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, la diputada del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Dalia Estigarribia, afirmó que el proyecto busca "un equilibrio" entre la sanción de los delitos graves y la reinserción social de los adolescentes.

La propuesta de los diputados, dijo la diputada citada en la nota, establece "consecuencias más claras y proporcionales para aquellos casos donde existen agravantes".

Estigarribia agregó que la iniciativa tomó en cuenta "la educación y el acompañamiento, la evaluación y la reinserción del adolescente infractor".

"No estamos eligiendo entre justicia y derechos de la niñez, estamos construyendo una justicia especializada que educa y previene hechos de violencia", enfatizó.

En junio de 2025, inició el trámite legislativo en el Senado para elevar la pena de cárcel para los adolescentes que cometan delitos, tras la conmoción que causó en el país el presunto feminicidio de una joven embarazada y el asesinato de un repartidor, por los que fueron investigados como presuntos autores dos menores de 18 años.

En Paraguay, los adolescentes de entre 14 y 17 años pueden ir a la cárcel, aunque solo en centros especializados para menores.