Detienen en Guyana a magnate y excandidato presidencial por fraude y lavado de dinero en EE UU

El multimillonario empresario y excandidato presidencial Azruddin Mohamed y su padre, Nazar Mohamed, fueron arrestados este viernes en Georgetown

  • 31 de octubre de 2025 a las 16:49
Las autoridades de Guyana detuvieron al excandidato presidencial y magnate Azruddin Mohamed y a su padre.

Foto: Agencia EFE

Georgetown, Estados Unidos.- El multimillonario empresario y excandidato presidencial de Guyana, Azruddin Mohamed, y su padre Nazar Mohamed, fueron detenidos este viernes en Georgetown tras ser acusados de fraude y lavado de dinero en Estados Unidos, adonde podrían ser extraditados.

Ambos comparecieron esposados ante el Tribunal de Magistrados de Georgetown y, al ser cuestionados por EFE, afirmaron que sus arrestos son "una persecución política".

La Fiscalía de Guyana informó en un comunicado que la Policía procedió a las detenciones después de que el Tribunal de Magistrados de Georgetown emitiera una orden judicial tras recibir ayer una solicitud de extradición del Gobierno de EE.UU.

Mohamed y su padre Nazar fueron sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense en junio de 2024 por no incluir más de 10.000 kilogramos de oro en declaraciones de importación y exportación, eludiendo así pagar más de 50 millones de dólares en aranceles aduaneros.

A principios de este mes de octubre, fueron acusados por un gran jurado de Florida (EE.UU.) por fraude y lavado de dinero vinculados al contrabando de oro y la compra e importación de un automóvil de lujo.

En esas fechas, negando las acusaciones contenidas en la acusación formal de 11 cargos, Mohamed adelantó que él y su padre impugnarán cualquier solicitud de extradición de EE. UU.

Su negocio familiar incluye cambio de divisas, minería de oro y bienes raíces, y Mohamed, de 38 años, es ampliamente reconocido como un filántropo que dona a los necesitados y construye viviendas para los guyaneses.

Mohamed tenía intención de asumir en el Parlamento el próximo lunes como líder de la oposición, después de que su partido Invertimos en la Nación (WIN) quedara segundo en las elecciones del pasado 1 de septiembre.

El gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), liderado por el presidente Irfaan Ali, ganó los comicios al lograr 36 asientos en el Parlamento.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

