Detienen en Guyana a magnate y excandidato presidencial por fraude y lavado de dinero en EE UU

Georgetown, Estados Unidos.- El multimillonario empresario y excandidato presidencial de Guyana, Azruddin Mohamed, y su padre Nazar Mohamed, fueron detenidos este viernes en Georgetown tras ser acusados de fraude y lavado de dinero en Estados Unidos, adonde podrían ser extraditados. Ambos comparecieron esposados ante el Tribunal de Magistrados de Georgetown y, al ser cuestionados por EFE, afirmaron que sus arrestos son "una persecución política".

La Fiscalía de Guyana informó en un comunicado que la Policía procedió a las detenciones después de que el Tribunal de Magistrados de Georgetown emitiera una orden judicial tras recibir ayer una solicitud de extradición del Gobierno de EE.UU. Mohamed y su padre Nazar fueron sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense en junio de 2024 por no incluir más de 10.000 kilogramos de oro en declaraciones de importación y exportación, eludiendo así pagar más de 50 millones de dólares en aranceles aduaneros. A principios de este mes de octubre, fueron acusados por un gran jurado de Florida (EE.UU.) por fraude y lavado de dinero vinculados al contrabando de oro y la compra e importación de un automóvil de lujo.