A las puertas de la deportación más de medio millón de migrantes desde EUA

El DHS argumentó que el programa "no aporta un beneficio público significativo, no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal, no cumplen sus propósitos previstos y son incompatibles con los objetivos de política exterior" de la Casa Blanca.

Además, el Gobierno Trump achacó al CHNV haber "exacerbado los retrasos" en el sistema migratorio del país que enfrenta un atasco de casos.

Por ejemplo, unas 75,000 solicitudes de asilo fueron presentadas por extranjeros que ingresaron bajo este beneficio al país y que hacen parte de los más de 3,6 millones de expedientes que esperan ser resueltos en las cortes de inmigración, según los datos citados por la Casa Blanca.