Denuncia implica a Boric por presunto abuso y difusión de fotos íntimas en Chile

Santiago de Chile.- Una denuncia por presunto abuso sexual y difusión de material fotográfico íntimo sacudió este martes a Chile al implicar al presidente de la República, Gabriel Boric, quien a través de su abogado negó los hechos, que habrían ocurrido hace una década, y aseguró que el acosado era el propio mandatario.

La noticia saltó cerca de la medianoche de este lunes en los medios locales, que citaban un comunicado de la Presidencia que no aparecía en ninguno de los canales oficiales.

Y solo se confirmó al amanecer después de que el letrado, Jonatan Valenzuela, aclarara que la denuncia se interpuso en septiembre, que lo había hecho una antigua compañera de Boric durante su pasantía en su ciudad natal de Punta Arenas en 2014 y que el mandatario había entregado a la fiscalía de región meridional de Magallanes 25 correos electrónicos en los que se podía comprobar que el acoso fue sufrido por el propio Boric.

“Desde junio del año 2013 y hasta el año 2014 mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra. Esto ha tenido ahora como nuevo episodio la presentación de una denuncia ante la Fiscalía regional de Magallanes el pasado 6 de septiembre del año 2024”, dijo el letrado.

“Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del presidente”, subrayó Valenzuela, antes de insistir en que desde entonces y hasta la fecha no ha habido ningún tipo de contacto entre ambos.

Tras la declaración de Valenzuela, la prensa local publicó el contenido parcial de alguno de ellos que le habían sido filtrados y que dejaban entrever que la mujer admiraba a su compañero entonces presidente de la Federación Chilena de Estudiantes (FECH), que sentía amor por él y que esperaba poder entablar una relación sentimental con él.

A medida que avanzan los meses, el tono de los mensajes de la mujer pasaron de la frustración al insulto y la rabia, en particular tras haberle enviado ella presuntamente siete fotografías íntimas, que le exigió no compartiera con nadie, según los mensajes filtrados y difundidos de por la prensa, quien aseguró que el mandatario solo contesto a varios de ellos con signos de interrogación y sorpresa.