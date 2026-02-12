Delcy Rodríguez dice sentirse "muy contenta" por la cooperación entre Venezuela y EE.UU.

Washington, Estados Unidos.-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que está "muy contenta" por la cooperación entre Caracas y Washington, tras acompañar al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un recorrido por las instalaciones petroleras que opera Chevron en el país y en el marco del acuerdo energético a largo plazo suscrito en la víspera.

"Me siento muy contenta de que el camino con los Estados Unidos sea una agenda de respeto, sea una agenda de cooperación en el marco de nuestra soberanía", aseguró Rodríguez a través de una videollamada en una marcha del chavismo con motivo del Día nacional de la Juventud.

La mandataria encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas, dijo que ha tenido una "agenda muy intensa" con Wright, a quien le mostró el "espíritu de cooperación internacional" de Venezuela.

Indicó que visitaron instalaciones que opera Chevron junto con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), pero también algunas que "están gestionadas directamente" por la empresa del país suramericano.