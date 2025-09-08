Dejan en libertad a los 45 militares secuestrados en el suroeste de Colombia

Bogotá, Colombia.-Los 45 militares colombianos que se encontraban secuestrados desde el domingo por comunidades del departamento del Cauca, en el suroeste del país, fueron liberados este lunes, informaron a EFE fuentes castrenses.

Tras su liberación, los militares fueron trasladados a Popayán, la capital departamental, para iniciar un proceso de evaluación médica, según añadió la fuente, que manifestó no tener conocimiento de si en el proceso hubo mediación de una comisión humanitaria.

Lugareños del conflictivo departamento del Cauca secuestraron en la víspera a los 45 uniformados que participaban en una operación contra el grupo armado ilegal Carlos Patiño, del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC.

El Ejército informó que los militares fueron retenidos por comunidades, supuestamente instrumentalizadas por las disidencias, en la vereda El Tigre, del municipio de El Tambo.

Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que este secuestro era una demostración de la debilidad de ese grupo delincuencial con vínculos con el narcotráfico.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez demuestran más que se están debilitando", escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario añadió que los ataques y secuestros de los que han sido víctimas los soldados en diferentes partes del país en semanas recientes no serán respondidos con acciones militares contra civiles.

"Bombas y acosamiento civil contra militares no serán respondidos, matando civiles, sino liberando a los pueblos de las mafias", aseguró Petro, quien además dijo que su orden a las fuerzas de seguridad del Estado es "liberar el territorio nacional de las mafias".