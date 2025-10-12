Costa Rica confirma caso positivo de fiebre amarilla en estadounidense

San José, Costa Rica.- El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este domingo un caso positivo de fiebre amarilla en el país, en una paciente estadounidense de 29 años procedente de la región amazónica de Perú.

El ente indicó que tras los resultados emitidos por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) se pudo corroborar que la mujer no contaba con la vacuna de fiebre amarilla y presentó síntomas desde el 7 de octubre e ingresó al país el 8 de octubre de 2025.

"La paciente presentó signos compatibles con la enfermedad y, tras recibir atención inicial en un hospital privado, se le realizaron los estudios correspondientes que confirmaron el diagnóstico positivo. Actualmente, permanece internada en un hospital estatal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde recibe atención médica especializada", expresa el informe del Ministerio de Salud.