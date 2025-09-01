Congreso mexicano inicia periodo de sesiones con informe de Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, México.- El Congreso mexicano inició este lunes un nuevo periodo de sesiones marcado por la entrega del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En sesión de Congreso General, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, proveniente del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recibió el documento de manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. El informe también fue turnado a las cámaras de Diputados y Senadores para su análisis por separado.

"El Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación de la presidenta de la República a que se refiere el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", indicó Gutiérrez Luna. La sesión contó también con la presencia de la presidenta entrante del Senado, Laura Itzel Castillo, también emanada del gobernante Morena.

Renovación en la Suprema Corte

El arranque del periodo legislativo también estuvo enmarcado por la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte, en cumplimiento del nuevo modelo de nueve integrantes aprobado en la reforma judicial de 2024, planteada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, (2018-2024) e impulsada por Sheinbaum. Con ello, el Poder Judicial avanza en su reconfiguración institucional tras las elecciones del 1 de junio, donde se eligieron más de 800 cargos, incluidos nueve puestos de la Suprema Corte. La ceremonia en San Lázaro incluyó además la conformación de una comisión de cortesía que acompañó a la secretaria de Gobernación para la entrega del documento, integrada por legisladores de todas las bancadas, lo que dio muestra del carácter plural del acto.

Próximos debates